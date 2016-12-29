Современная автомобильная индустрия не стоит на месте, крупные концерны постоянно обновляют модельный ряд, учитывая ошибки прошлых лет. Все это дает потенциальным владельцам возможность наслаждаться красотой, комфортом и мощностью современных машин. Помимо минимальных базовых комплектаций каждый салон готов предложить варианты моделей, оснащенных дополнительными опциями. Речь пойдет об автокондиционерах http://www.nrf.ru/, так как многие покупатели чаще всего делают свой выбор в пользу машин именно с этим оборудованием.

Основные нюансы эксплуатации кондиционера в автомобиле

Не допускайте попадания грязи и влаги в систему. Теплообменник имеет свойство притягивать и накапливать на своих стенках большое количество пыли, грязи, плесени, грибков. Помимо пагубного влияния на здоровье, скопление вредных частиц вызывает также неприятный запах в салоне автомобиля, поэтому следует проводить процедуру дезинфекции хотя бы раз в год.

Своевременно производите заправку. Владельцы своих железных коней пользуются кондиционером преимущественно в жаркое время года, но во избежание пересыхания деталей стоит включать его иногда (хотя бы на некоторое время) и зимой. Не следует забывать о замене хладагента, производить которую необходимо вовремя в целях достижения достаточного давления для правильной работы системы. Делать это следует раз в 2-3 года для новых машин, раз в год для транспорта старше 5 лет.

Обеспечивайте чистоту подкапотного пространства. После зимы теплообменник следует обязательно промывать от скопившейся пыли и солевых отложений. Его загрязнение ведет к неизменному ухудшению работы устройства, укорачивая срок его эксплуатации.

Соблюдая нехитрые правила по уходу и своевременному обслуживанию системы кондиционирования в автомобиле, можно обеспечить долгую и безотказную ее работу. При первых тревожных сигналах необходимо сразу же обратиться в сервисный центр, где специалисты проведут диагностику и устранят выявленные неполадки.