Пушкинские Горы. Вся информация о Пушгорах!

Интерактивная карта Сувениры

Музеи Недвижимость Пушкинских Гор

Сайтов о Пушкинских Горах немало, ведь Пушкинские Горы – всемирно известный посёлок, расположенный вблизи исторических сел Михайловского, Тригорского и Петровского, напрямую связанных с жизнью и творчеством главного светила русской литературы – Александром Сергеевичем Пушкиным. Отсюда – неподдельный интерес и всестороннее любопытство десятков тысяч туристов, стремящихся посетить эти поистине удивительные места. Однако не только имя гениального русского литератора заставляют ежегодно приезжать сюда многих из нас: Пушкинские Горы, как магнит, манят к себе творческих и необычных людей. Здесь постоянно проходят всевозможные творческие встречи и фестивали, собираются поэты и художники, профессиональные деятели искусства и просто любопытные любители – дилетанты. Словом, творческой атмосферой здесь пронизано всё, ведь природа, уникальные пейзажи и абсолютно здоровая экологическая обстановка располагают к созерцанию и размышлению.

Сайт, посвященный Пушкинским Горам, призван объединить всех тех, кто хочет рассказать об этих замечательных местах или узнать информацию о том, как побывать здесь (или даже поселиться). Мы открыты для сотрудничества и предлагаем жителям и гостям Пушгор активно делиться информацией, обсуждать насущные вопросы поселка, публиковать фотографии, чтобы красивейшее место России стало ещё более привлекательным и чудесным.