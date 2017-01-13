В настоящее время многие предпочтут полететь в отпуск или командировку на авиалайнере. Это связано с высокой степень комфорта такого способа передвижения, а также значительной скоростью перемещения. При этом авиабилеты можно купить еще и дешево — достаточно зайти на сайт tickets.by (представленный компанией Tickets Travel Network). О нем будет подробно рассказано в данной статье.

Конкурентные преимущества

В первую очередь следует отметить, что сервис предлагает билеты своим пользователям по цене перевозчика: никаких скрытых комиссий посредника. Это стало возможным благодаря продуманной схеме оказания услуг. С компанией Tickets Travel Network заключили договора представительства более 750 компаний, что спровоцировало развитие сильной конкуренции. Вследствие этого данный сервис может предложить своим клиентам одни из самых выгодных цен, а также широкий выбор направлений.

Также на сайте tickets.by у вас получится забронировать апартаменты в отелях, билеты на концерты в другом городе или стране и пр. Платежные операции при этом максимально защищены, о чем имеет даже специальное свидетельство международного образца.

Поддержка клиентов осуществляется диспетчерами компании Tickets Travel Network круглосуточно и 7 дней в неделю по номеру +375 17 23 23 166, посредством онлайн-чата и Skype.

Еще одно преимущество фирмы — бонусная программа. В соответствии с ее условиями вы будете получать 1% от каждой оплаты на свой личный счет. Уже со второй покупки баллами можно воспользоваться для оплаты услуг компании. Таким образом, tickets.by — одно из лучших предложений на данном рынке.

tickets.by