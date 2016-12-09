Сегодня очень многие молодые люди сразу же после окончания школы пытаются поступить в какой-нибудь заграничный ВУЗ. Это и неудивительно, ведь образование за рубежом открывает перед талантливыми студентами новые перспективы, позволяет хорошо трудоустроиться и стать первоклассными специалистами. Но если раньше все студенты стремились поступить в университеты Германии и США, то сейчас все больше и больше молодежи хочет учиться в Новой Зеландии.

Какая система образования действует в стране?

Новая Зеландия — страна с очень высоким уровнем жизни, в которой ценятся талантливые и образованные люди. Дипломы новозеландских университетов признаются во всем мире, поэтому их выпускники могут работать в любой стране, в которой только захотят. Причем в Новой Зеландии действует британская система образования, поэтому учебный год состоит из 2–3 семестров, а степень бакалавра присваивается после трех лет обучения.

Иностранные студенты выбирают новозеландские университеты потому, что:

обучение в них стоит дешевле, чем в ВУЗах Европы, Америки или Австралии;

обучение в университетах проводится на английском языке и это позволяет с легкостью получить работу в любой англоязычной стране;

каждый ВУЗ обеспечивает высокий уровень подготовки своих студентов и контролируется правительством страны;

ВУЗы заинтересованы в трудоустройстве своих выпускников, а потому даже иностранные студенты имеет шансы получить хорошо оплачиваемую работу в Новой Зеландии.

Однако при поступлении нужно иметь 12-ти летнее среднее образование и получить сертификат IELTS, который подтверждает высокие навыки владения английским языком. Вот почему английский нужно начинать учить еще со школьных лет, а прежде чем поступать в новозеландский ВУЗ, следует либо проучиться пару лет в отечественном университете, либо приехать в Новую Зеландию и пройти там специальную программу Foundation.

Тем молодым людям, которые стремятся получить хорошее высшее образование Новая Зеландия идеально подходит, ведь в этой стране каждый университет специализируется на выпуске первоклассных медиков, бизнесменов, юристов, инженеров и других высоко востребованных во всем мире специалистов.