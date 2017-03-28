Однажды знаменитый чешский король Карл IV, преследуя оленя со сворой собак, оказался на берегах реки Теплы. Из-под земли вырывались мощные гейзеры, пар от них висел над долиной. Большие куски влажной соли поблёскивали среди буйной зелени леса окружающих холмов. Забыв про оленя, король нагнулся над гейзером, осторожно окунул в него свои больные ноги и излечился. В месте исцеления заложили город, названный в честь монарха. А возле источников появились лечебные учреждения. Со временем санатории в Карловых Варах http://www.evro-kurort.ru/chehia-karlovy-vary.html обрели мировую известность. Сюда приезжали российские и австрийские императоры, польские короли. Жили знаменитые поэты и философы.

Показания к лечению

На сегодняшний день курорт насчитывает тринадцать действующих источников, использующихся в медицинских целях, одинаковых по химическому составу воды, но отличающихся температурой. Более горячие применяются для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, вызванных повышенной кислотностью. Относительно прохладные прописывают людям, страдающим запорами. Также отмечается положительное воздействие минеральной воды на желчный пузырь, поджелудочную железу, печень. При регулярном употреблении происходит выравнивание уровня сахара в крови. Благотворный эффект оказывается на опорно-двигательный аппарат. Микроэлементы укрепляют кости и хрящевую ткань.

Возможности для полноценного отдыха

Многочисленные санатории города предлагают термальные ванны и СПА-процедуры. Окрестные холмы и фуникулёры, ведущие к ним, позволяют насладиться великолепными видами и умиротворяющей обстановкой. Пешеходные дорожки, горные и лесные тропинки располагают к оздоравливающим прогулкам. Пышная архитектура стиля модерн услаждает взоры отдыхающих. Фестивали фильмов и музыки, симфонические концерты не дают заскучать любителям культуры.