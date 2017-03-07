Классификация профессиональных моющих средств
Сегодня клининговые компании, коммунальные службы, заведения общественного питания, предприятия пищевой промышленности и некоторые другие организации не могут обойтись без использования профессиональных моющих средств. С их помощью допустимо осуществлять не только устранение пятен, но и удаление запахов http://moyuschie-sredstva.pro/kategorii/item/93-geruch-ex-gerukh-eiks, трудновыводимых остатков пищевых и технических масел.
Констистенция
По данному критерию выделяют следующие типы средств:
- Твердые. Самый просто пример — хозяйственное мыло, которое активно используют не только в быту, но и в химчистке. Являются самыми неэффективными по своему воздействию на пятна и запахи.
- Порошкообразные. Чаще всего применяются для чистки твердых поверхностей типа кафеля, керамической плитки, окрашенных стен.
- Пастообразные. Обычно в них добавляют различные химические реагенты и абразивные вещества. Подходят для обработки автомобилей, другой крупной самоходной техники, а также ванн и унитазов.
- Жидкие. Самый распространенный вид.
Состав
Выделяют три группы средств:
- Дезинфицирующие. Имеют в своем составе элементы, уничтожающие микроорганизмы (как правило, речь идет о хлоре и соединениях перекиси водорода). Часто являются специальными, когда с их помощью можно проводить чистку только одного объекта или предмета (ванной, плитки или туалета).
- С биологически активными добавками. Считаются наименее эффективными, при этом иногда стоят очень дорого.
- С наличием агрессивных реагентов. Используются в крайнем случае, когда другие способы обработки не помогают.
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