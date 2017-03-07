Сегодня клининговые компании, коммунальные службы, заведения общественного питания, предприятия пищевой промышленности и некоторые другие организации не могут обойтись без использования профессиональных моющих средств. С их помощью допустимо осуществлять не только устранение пятен, но и удаление запахов http://moyuschie-sredstva.pro/kategorii/item/93-geruch-ex-gerukh-eiks, трудновыводимых остатков пищевых и технических масел.

Констистенция

По данному критерию выделяют следующие типы средств:

Твердые. Самый просто пример — хозяйственное мыло, которое активно используют не только в быту, но и в химчистке. Являются самыми неэффективными по своему воздействию на пятна и запахи.

Порошкообразные. Чаще всего применяются для чистки твердых поверхностей типа кафеля, керамической плитки, окрашенных стен.

Пастообразные. Обычно в них добавляют различные химические реагенты и абразивные вещества. Подходят для обработки автомобилей, другой крупной самоходной техники, а также ванн и унитазов.

Жидкие. Самый распространенный вид.

Состав

Выделяют три группы средств:

Дезинфицирующие. Имеют в своем составе элементы, уничтожающие микроорганизмы (как правило, речь идет о хлоре и соединениях перекиси водорода). Часто являются специальными, когда с их помощью можно проводить чистку только одного объекта или предмета (ванной, плитки или туалета).

С биологически активными добавками. Считаются наименее эффективными, при этом иногда стоят очень дорого.

С наличием агрессивных реагентов. Используются в крайнем случае, когда другие способы обработки не помогают.

Приобрести профессиональные моющие средства сегодня не проблема: их реализуют многие специализированные интернет-магазины.