Для тех, кто решил похудеть и сбросить пару лишних килограммов, наиболее сложная задача – укротить чувство голода, которое не покидает ни днем, ни ночью. Существуют различные методы, направленные на контроль аппетита и нормализацию работы желудочно-кишечного тракта. Главное – не дать себе расслабиться, иначе диета не принесет желаемого результата.

Правила приема пищи

Если соблюдать режим питания, можно не только похудеть, но и избавиться от многих проблем с желудком. Рекомендации, которые дают диетологи:

Старайтесь кушать регулярно, каждые 3-4 часа. Тогда организм не успеет проголодаться.

Тщательно пережевывайте продукты, забудьте об ужинах перед телевизором или за компьютером.

Правильный рацион должен быть таким: 80% пищи – на завтрак и обед, 20% – на ужин.

Отдавайте предпочтение легкой еде. А вот утром лучше употреблять каши, богатые клетчаткой и сложными углеводами.

Пейте много жидкости. За полчаса до трапезы диетологи советуют выпивать стакан воды.

Откажитесь от соли и острых приправ, которые способствуют выделению желудочного сока.

Балуйте себя горьким черным шоколадом. Он отлично справляется с чувством голода.

Ежедневно употребляйте фрукты и овощи, которые быстро заполняют желудок. Кроме того, в них содержится много витаминов.

Маленькие хитрости

Те, кто часто худеют, знают, как уменьшить чувство голода при диете. Можно попробовать обмануть свой организм таким образом:

примите расслабляющую ванную;

займитесь любимым делом, хобби;

совершите прогулку на свежем воздухе;

зажгите ароматические свечи (с запахом зеленого яблока, корицы, мяты или грейпфрута);

принять лекарственный препарат, контролирующий аппетит.

И не забывайте о том, что физические нагрузки – хороший способ привести себя в форму и укрепить здоровье.