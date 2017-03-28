Как уменьшить аппетит при диете
Для тех, кто решил похудеть и сбросить пару лишних килограммов, наиболее сложная задача – укротить чувство голода, которое не покидает ни днем, ни ночью. Существуют различные методы, направленные на контроль аппетита и нормализацию работы желудочно-кишечного тракта. Главное – не дать себе расслабиться, иначе диета не принесет желаемого результата.
Правила приема пищи
Если соблюдать режим питания, можно не только похудеть, но и избавиться от многих проблем с желудком. Рекомендации, которые дают диетологи:
- Старайтесь кушать регулярно, каждые 3-4 часа. Тогда организм не успеет проголодаться.
- Тщательно пережевывайте продукты, забудьте об ужинах перед телевизором или за компьютером.
- Правильный рацион должен быть таким: 80% пищи – на завтрак и обед, 20% – на ужин.
- Отдавайте предпочтение легкой еде. А вот утром лучше употреблять каши, богатые клетчаткой и сложными углеводами.
- Пейте много жидкости. За полчаса до трапезы диетологи советуют выпивать стакан воды.
- Откажитесь от соли и острых приправ, которые способствуют выделению желудочного сока.
- Балуйте себя горьким черным шоколадом. Он отлично справляется с чувством голода.
- Ежедневно употребляйте фрукты и овощи, которые быстро заполняют желудок. Кроме того, в них содержится много витаминов.
Маленькие хитрости
Те, кто часто худеют, знают, как уменьшить чувство голода при диете. Можно попробовать обмануть свой организм таким образом:
- примите расслабляющую ванную;
- займитесь любимым делом, хобби;
- совершите прогулку на свежем воздухе;
- зажгите ароматические свечи (с запахом зеленого яблока, корицы, мяты или грейпфрута);
- принять лекарственный препарат, контролирующий аппетит.
И не забывайте о том, что физические нагрузки – хороший способ привести себя в форму и укрепить здоровье.
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