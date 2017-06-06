В настоящее время среди собственников загородных участков весьма распространено использование резиновой плитки. Она применяется при обустройстве садовых дорожек. Изделия обладают многочисленными положительными характеристиками. На рынке предлагается множество моделей, которые отличаются между собой размерами. Продается резиновая плитка для детской площадки во многих крупных городах.

Чем интересен материал?

Стоит рассмотреть ключевые положительные стороны:

У изделий отличный внешний вид. На рынке предлагаются разнообразные расцветки, поэтому подобрать вариант, который будете подходить дизайну сооружения, можно без труда.

Резиновая плитка имеет высокие показатели прочности. Ее можно эксплуатировать без опаски повреждения.

Материал имеет отличные дренирующие характеристики. Жидкость (дождевая вода) стекает не только с наружной поверхности, но и устраняется из-под нее. Это обусловлено тем, что у плитки есть специальное рифление. Следует отметить, что во время укладки нужно сделать уклон на основании.

Изделия отличаются хорошей звукоизоляцией. Они способны гасить шум от ударов.

Качественная резиновая плитка прослужит весьма длительный промежуток времени. Производители предоставят гарантию не менее десяти лет.

Укладывать материал можно самостоятельно. Не потребуется соблюдение сложной технологии.

Приобретается плитка из резиновой крошки высокого качества у тех продавцов, которые имеют хорошую репутацию. Только так вы будете знать, что изделия не изменят свои изначальные характеристики спустя время.