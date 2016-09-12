Красивые волосы сегодня являются отнюдь не роскошью, так как добиться эффекта пышной шелковистой копны может любая представительница прекрасного пол. Конечно, в городе сделать это сложнее, так как различная грязь и копоть постоянно летит от машин на волосы, при этом создавая не самый красивый эффект. Однако, есть некоторые секреты, которые позволят добиться очень красивых волос, при этом не вкладывая огромное количество средств. Например, самым популярным секретом красивых волос сегодня является расческа tangle teezer и прочие ей подобные.

Почему именно расчески с пластиковыми зубчиками?

Весь секрет расчесок подобного типа заключается в том, что они уникальным образом распутывают любые колтуны и даже просто спутавшиеся волосы. Их можно использовать не только на сухих волосах, но и также на влажных: многие даже используют их для нанесения масок для волос. Все расчески тангл тизер купить которые сегодня можно практически в любом магазине бытовой химии и косметики, сделаны по специальной технологии, позволяющей добиться очень ровного пластика на зубчиках.

Стоит также отметить, что стоит обязательно приобретать только оригинальные расчески, так как, в противном случае, можно сделать своим волосам только хуже. Некачественный пластик оказывает негативное влияние на состояние волос, поэтому весь эффект будет просто нивелироваться. Кстати, существует огромное количество оригинальных расчесок, которые имеют совершенно разное назначение. Например, есть расчески, которые предназначены специально для нанесения масок на волосы в душе, а также детские модели, которые сделают безболезненным и радостным любое расчесывание.