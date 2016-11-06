Этнические мотивы давно и плотно поселились на модных показах. Сегодня они присутствую практически в каждой новой коллекции одежды, а некоторые из них стали настолько привычными, что мало кто задумывается об их фольклорном прошлом. Так, например, Ив Сен-Лоран однажды путешествовал по Испании. Традиционные наряды жителей этой страны произвели неизгладимое впечатление на дизайнера. В результате им была создана не просто одежда женская в этническом стиле. Он покорил сердца модниц новой обувью. Ив-Сен Лоран предложил их вниманию туфли на танкетке с джутовой подошвой. Эта стильная и удобная обувь на деле всего лишь вариация классических испанских эспадрилий, и успехом она пользовалась более 50 лет. А вот своем первозданном виде эспадрильи, конечно, носились раньше, но особенно популярны они стали лишь несколько лет назад.

Русский стиль в одежде

Наряду с фольклорными мотивами народов Европы, большой популярностью пользуется русский стиль. Он присутствует в работах Валентино, Ив Сен-Лорана, Dolce & Gabbana, В. Зайцева, В. Юдашкина и многих других именитых дизайнеров. Современная одежда может быть полностью выполнена в нем или же включать некоторые его элементы. Не говоря уже о том, что части традиционного костюма в практически неизменном виде до сих пор в ходу. Это, например, юбка-колокол, шапка-ушанка, меховой жилет или перчатки с меховой оторочкой. А с некоторых пор модницы горделиво вышагивают в валенках. И, надо признать, эта привычная для нас обувка в современном исполнении легко даст фору дизайнерским туфлям.

А еще неизменным успехом пользуется кружево. Раньше никто не мог сравниться с русскими мастерицами. О Вологде, Костроме, Михайловске и Елецке знали во всем мире, ведь именно оттуда приходили удивительной красоты работы. И сегодня эти тонкие и воздушные кружева продолжают тревожить умы и дизайнеров, и модниц. Их широко используют для отделки юбок, блузок и платьев, они прекрасно сочетаются с джинсой, из них выходят интересные украшения и аксессуары.

Еще один важный элемент русского стиля – это павлопосадские платки. Их внешний вид не претерпел изменений, и сегодня их пышная яркая роспись так же ценится по всему миру, как и много лет назад. Эти платки удивительным образом сочетаются с любой одеждой — от джинсов до вечернего платья и даже пляжного костюма. Они греют зимой и защищают от солнца летом. И при этом остаются красивейшим аксессуаром, задающим настроение всему образу.

Если в вашем гардеробе все еще нет ни одной модели в фольклорном стиле, то срочно исправляйте эту оплошность! Эти вещи действительно удивительны: они идут абсолютно всем, легко сочетаются с одеждой в других стилях и они очень комфортны в носке, ведь чаще всего создаются из натуральных материалов. А еще они делают образ женственным и воздушным, придавая даже повседневному наряду особый шарм.