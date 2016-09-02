Подобные организации обычно занимаются транспортировкой грузов в определённых регионах. Сегодня такая услуга, как курьерская доставка для интернет магазинов, пользуется огромной популярностью благодаря множествам преимуществ, которые можно получить путём её использования. Об этом и пойдёт речь в настоящей статье.

Особенности услуги

Современная курьерская служба для интернет магазинов и других организаций предоставляет услуги, подобные тем, которые люди привыкли получать, используя почту. Но если такая служба занимается и доставкой прессы, и рассылкой писем, и отправкой бандеролей и посылок, то в компетенцию курьерской службы обычно входит срочная доставка «пакета» от двери до двери.

Именно скорость является основным преимуществом такой системы. Здесь не нужно посещать специальные организации, курьер придёт к вам домой, заберёт посылку и доставит её к месту назначения. Особенно актуальной становится такая услуга для тех, кому необходимо отправить документы. Также стоит отметить, что такие службы довольно часто работают в выходные и праздничные дни, что чрезвычайно удобно. В стоимость предоставляемых услуг в обязательном порядке входит страховка, оплатив которую вы можете не переживать за сохранность отправленной посылки. Ответственность за это переходит на курьерскую службу.

Расценки у всех организаций разные. В зависимости от ваших требований относительно габаритов пересылаемого предмета, расстояния и других факторов устанавливается конкретная стоимость. Многие подобные службы имеют на своих сайтах онлайн-калькуляторы, благодаря чему вы сможете сравнить расценки.