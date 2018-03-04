Эффективные компьютерные курсы в «Академии компьютерной графики»
Сегодня на пике востребованности специалисты по созданию сайтов. Каждая уважающая компания должна иметь собственную страницу в интернет-сети. Поэтому если вы хотите обучиться этому навыку, то стоит обратиться в фирму «Академия Компьютерной Графики». Организация предлагает профессиональное обучение созданию сайтов, а также множеству дизайнерских программ. Грамотно выстроенные курсы помогают даже начинающим пользователям с нуля создавать собственные сайты.
Особенности компании
Главными преимуществами «Академии Компьютерной графики» являются:
- широкий выбор курсов;
- удобное расписание — занятия проходят даже в выходные и праздничные дни;
- индивидуальный и гибкий подход к каждому клиенту;
- большое внимание практическим заданиям;
- постоянное обновление программ для изучения в зависимости от мировых тенденций;
- возможность выбора занятий — в группе или индивидуально, в вечернее или дневное время;
- удобное расположение Академии в Казани;
- лояльная ценовая политика;
- сотрудничество и с юридическими и физическими лицами;
- современные учебные кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудованием.
Педагогические методики Академии постоянно совершенствуются и обновляются. Поэтому ученикам выдается только тот материал, который является актуальным на текущий момент времени. Подробную информацию о курсах вы найдете на сайте www.graphacademy.ru. На нем доступен прайс на обучение и расписание занятий. Там же вы можете оставить заявку на обучение. Оплатить курсы вы можете как наличными, так и банковской картой. Для юридических лиц предусмотрен перевод на расчетный счет.
www.graphacademy.ru
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