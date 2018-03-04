Сегодня на пике востребованности специалисты по созданию сайтов. Каждая уважающая компания должна иметь собственную страницу в интернет-сети. Поэтому если вы хотите обучиться этому навыку, то стоит обратиться в фирму «Академия Компьютерной Графики». Организация предлагает профессиональное обучение созданию сайтов, а также множеству дизайнерских программ. Грамотно выстроенные курсы помогают даже начинающим пользователям с нуля создавать собственные сайты.

Особенности компании

Главными преимуществами «Академии Компьютерной графики» являются:

широкий выбор курсов;

удобное расписание — занятия проходят даже в выходные и праздничные дни;

индивидуальный и гибкий подход к каждому клиенту;

большое внимание практическим заданиям;

постоянное обновление программ для изучения в зависимости от мировых тенденций;

возможность выбора занятий — в группе или индивидуально, в вечернее или дневное время;

удобное расположение Академии в Казани;

лояльная ценовая политика;

сотрудничество и с юридическими и физическими лицами;

современные учебные кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудованием.

Педагогические методики Академии постоянно совершенствуются и обновляются. Поэтому ученикам выдается только тот материал, который является актуальным на текущий момент времени. Подробную информацию о курсах вы найдете на сайте www.graphacademy.ru. На нем доступен прайс на обучение и расписание занятий. Там же вы можете оставить заявку на обучение. Оплатить курсы вы можете как наличными, так и банковской картой. Для юридических лиц предусмотрен перевод на расчетный счет.

www.graphacademy.ru