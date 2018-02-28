Организовать насыщенные выходные не составит труда. Благодаря возможностями travel-индустрии человеку легко отправиться на обзорные экскурсии, длительность которых от одного дня до недели и более. Автобусные туры по Европе http://www.nissa-tour.ru/europe/ особенно популярны благодаря возможности увидеть массу новых и интересных мест.

Интересные маршруты

Легко выделить следующие популярные туристами страны для посещения:

Италия. Благоприятный климат государства притягивает к себе путешественников. Многие люди мечтают увидеть знаменитый Римский Колизей и побывать в Вероне, где происходили действия трагедии «Ромео и Джульетта». В Венеции гостей поразят лодки-гондолы, а Милан произведёт впечатление на ценителей моды.

Королевство Великобритания. Культура и величие государства привлекают ежегодно тысячи гостей. Дворцы Англии производят впечатление на участников тура, а зажигательные мелодии волынки и оригинальные юбки-килты являются характерными особенностями Шотландии. Волшебная Ирландия знакома любителям сказок благодаря существам-леприконам и четырехлистному клеверу.

Франция. Страна многими признана самой романтичной. Путешественники мечтают посетить Париж и подняться на Эйфелеву башню. Марсель знаменит своими уникальными архитектурными сооружениями, а курортная Ницца является одним из элитных мест для проведения пляжного отдыха.

Каждый турист обзорно познакомится как с городами одного конкретного государства, так и с несколькими близлежащими странами. Вояж произведёт невероятное впечатление на всех путешественников.