Jaguar F-Pace — одна из наиболее популярных иномарок на российском рынке. К числу ее достоинств можно отнести вместительный салон и багажник, плавность хода. Тем не менее, у машины имеются и слабые стороны, которые владельцы обнаруживают по мере эксплуатации. Чтобы устранить неполадки, лучше обратиться в официальный автосервис jaguar. Что же в иномарке выходит из строя чаще всего?

Характерные неполадки Jaguar F-Pace

Одна из самых распространенных проблем — некорректная работа АКПП. Она может проявляться в виде рывков, замедленного переключения скоростей и т. д. Причина заключается в ошибках ПО. Обычно их можно устранить путем перепрошивки трансмиссии. Еще одной проблемой АКПП является быстрый износ подшипников и сцепления.

Кроме того, возможен быстрый износ некоторых элементов ходовой части. Например, необходимость в замене поворотного кулака может возникнуть уже спустя 10-15 тысяч км пробега.

Установленный в Jaguar F-Pace двигатель достаточно надежен, однако и у него имеются недостатки. Так, например, износ уплотнительных элементов распределительного вала может произойти уже спустя 20-30 тысяч км пробега. Также владельцы машины иногда сталкиваются с неожиданным снижением производительности мотора. В этом случае необходимо проверить состояние дроссельной заслонки и промыть ее, а при необходимости — заменить.

Доверять обслуживание механизмов складывания зеркал на jaguar и прочие работы лучше всего специалистам. Попытка самостоятельного ремонта может обернуться еще большими проблемами.