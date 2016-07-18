Изобразительное искусство — одно из древнейших в мире. Если у вас есть талант к живописи, свои способности обязательно нужно развивать. Помочь в этом могут мастер-классы профессионалов, найти которые можно в интернете. Художники работают в самых разнообразных стилях, но существует несколько, которые наиболее востребованы в наше время.

Основные направления

Итак, среди современных ценителей изобразительного искусства наиболее популярны:

Абстракционизм. Отличительная особенность данного стиля заключается в том, что автор полностью абстрагируется от реальности, изображая на полотне разнообразные геометрические и цветовые комбинации, которые должны вызвать у созерцателя определенные ассоциации.

Импрессионизм. Здесь художник стремится изобразить реальный мир, словно поймать его в движении, отразив эту динамику на полотне. Отсюда на картинах импрессионистов отсутствуют четкие линии, контуры смазаны, оттенки накладываются друг на друга и смешиваются прямо на полотне.

Поп-арт. Сравнительно новое направление, открывающее мастерам большой простор для творчества. Вдохновением служат реклама, товары широкого потребления и известные люди современности. Художник создает красочные коллажи, способные привлекать внимание и вызывать у созерцателя самые разнообразные эмоции.

Можно работать в одном стиле или освоить несколько. Главное — получить азы. Научиться работать с цветом и формой помогут онлайн курсы живописи, после чего у вас появится возможность экспериментировать и раскрывать свой творческий потенциал.