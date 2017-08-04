Разнообразное оборудование позволяет поддерживать в помещениях заданную температуру, создавая благоприятный микроклимат. Современные тепловентиляторы volcano цена на которые зависит от комплектации, отличаются высокой эффективностью, низкими эксплуатационными затратами, возможностью регулировки параметров и быстрым монтажом. Устройства используются как в производственных помещениях, так и в больницах, школах и для отопления жилых площадей. Следует учитывать, что данное оборудование должно использоваться в соответствии с правилами безопасностями и инструкциями по применению.

Техника безопасности

Перед началом работ, которые связаны с установкой или обслуживанием агрегатов, требуется обесточивание устройств, при этом вентилятор должен полностью остановиться. Для крепления оборудования применяются устойчивые монтажные леса и подъемники. Следует учитывать, что части корпуса, поверхности трубопроводов могут быть горячими даже после того, как вентилятор был полностью остановлен. Транспортировка устройств требует наличия рукавиц, защитной обуви и одежды, так как оборудование может иметь острые грани. Кроме того, тепловентиляторы волкано и других фирм должны быть защищены от действия повышенной влажности, загрязнений, ветра и дождя.

Условия использования

Теплообменники устройств должны периодически очищаться посредством сжатого воздуха, особенно перед началом отопительного сезона. При замятии ламелей, они выравниваются с помощью специальных инструментов. Сетка, которая защищает вентилятор от попадания посторонних предметов, также подвергается регулярной очистке. Следует помнить, что одновременное понижение температуры в помещении и показателей теплоносителя ниже 0 градусов может примести к разморозке обменников.