Наличие собственного сайта способно принести пользу практически каждому: от компании, занимающейся продажей товаров для населения или оказанием юридических услуг, до фотографа-фрилансера или блогера. В то же время самостоятельная разработка страницы доступна далеко не каждому. А допущенные ошибки способны послужить причиной результатов, совершенно противоположных ожидаемым. Поэтому во многих случаях возможность сайт купить выглядит гораздо предпочтительней.

Первые шаги к собственному веб-ресурсу

Главным вопросом, стоящим перед заказчиком интернет-страницы, является необходимость определить задачи, которые она должна выполнять. Это может быть повышение объемов продаж, привлечение новых клиентов, информирование аудитории, рекламные и демонстрационные цели и т. д. Разработчику при этом необходимо предоставить как можно более полный перечень пожеланий и предложений (это пригодится для последующего предметного обсуждения).

При выборе компании, которой будет поручено создание сайта, можно воспользоваться такими критериями отбора, как рекомендации владельцев интернет-ресурсов (желательно при этом с подобного рода расспросами не обращаться к собственным конкурентам), рейтинги и каталоги. При этом стоит с недоверием отнестись к компаниям, услуги которых будут стоить значительно ниже, чем в среднем по рынку: настоящие специалисты знают себе цену, поэтому желание сэкономить в дальнейшем зачастую приводит к необходимости серьезно дорабатывать сайт.

После того, как несколько привлекательных предложений отобрано, необходимо с помощью электронной почты ознакомить претендентов со стоящей перед ними задачей. Пришедшие в ответ письма должны содержать развернутую информацию о возможных способах ее выполнения, сроках и этапах работы, ее стоимости. Подобные сведения в дальнейшем следует отразить в заключенном договоре. Кроме того, желательно, чтобы в письмах содержались ссылки на ранее выполненные проекты.

Разработка сайта под ключ – серьезное вложение средств (стоимость ресурса может составлять более ста тысяч рублей). Поэтому доверять такую работу следует лишь надежным компаниям.