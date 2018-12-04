Процесс смазки узлов в двигателе автомобиля является достаточно сложным. Основную роль в нём играет масло. Именно оно обволакивает все детали мотора. Если бы не использовалось масло, то двигатель работал гораздо хуже. Моторная жидкость способствует уменьшению трения между деталями. Она образует пленку, которая оберегает механизмы. Однако, спустя некоторое время в моторной жидкости скапливается пыль, гарь и так далее. Данные частицы нарушают работу деталей двигателя. Это приводит к их разрушению. Масляные фильтры при этом выполняют важную функцию. Они очищают масло от грязи.

Изобретение устройства

Первый масляный фильтр для авто был придуман американцами. Егор изобрел Э. Свитленд и Д. Гинхалд. Это произошло в 1923 году. При этом указанное устройство предлагалось автолюбителям лишь за дополнительную плату. Первоначально через фильтр проходило не все масло, а часть. Лишь через 20 лет был изобретен очиститель, через который протекала вся моторная жидкость.

В СССР масляные фильтры быстро стали неотъемлемой частью транспортных средств. На это повлияли тяжелые дорожные условия.

Требования к масляному фильтру

Устройство должно:

улавливать микроскопические частицы грязи, гари, пыли;

способствовать постоянной циркуляции моторной жидкости. Так должно быть даже при полном загрязнении устройства.

Масляный фильтр, например EK-2005, имеет срок свой эксплуатации. Если использовать оборудование с истекшим сроком службы, то это может сказаться на качестве работы мотора. Именно поэтому нужно периодически заменять очистительное устройство. Желательно это делать каждые 10000 пробежных километров.