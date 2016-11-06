Не у всех есть возможность приобретения просторного жилья в несколько комнат. И это подтверждает статистика, согласно которой однокомнатные квартиры от застройщика сегодня пользуются большим спросом. Однако прежде чем купить жилплощадь в новостройке, стоит определиться с желаемой планировкой и дизайном.

Функциональность помещения

Если вам требуется единое пространство, то рекомендуется приобретать квартиру-студию, в которой на одной площади располагаются кухня, гостиная и спальня. Такое помещение стоит несколько дешевле. Но в таком случае впоследствии придется самостоятельно заниматься зонированием территории. Здесь можно использовать мебель (в качестве перегородок), а также технологии обустройства различных уровней пола и потолка. Еще помогут правильно выбранные элементы декора. Почти все недорогие квартиры в краснодаре имеют кладовку. Чаще всего ее используют для хранения ненужных вещей. Однако обустройство на данной площади гардеробной или шкафа обеспечивает ощутимую экономию пространства.

Освещение и цвет

Если вы решили заняться отделкой, то лучше применять светлые оттенки. При использовании обоев рекомендуется покупать материал, на котором рисунок вытянут вверх: это визуально расширит квартиру. Такой же эффект даст правильное использование освещения. Здесь рекомендуется монтировать встроенные точечные приборы, которые нужно располагать по всему периметру помещения. Если есть необходимость, то отдельные участки можно подсветить дополнительными светильниками. И последний момент: не стоит комнату перегружать излишним количеством элементов декора, т. к. это зрительно уменьшает площадь.