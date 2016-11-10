Американская навигационная система GPS считается лидером своей области. Достойную конкуренцию ей составляет только российский аналог ГЛОНАСС. А нужен ли он вообще, если можно обойтись и первой разработкой? На самом деле, выбирая навигационную систему, дабы реализовать мониторинг транспорта, следует учитывать важные моменты.

Американские спутники не летают в северных широтах

На орбиту оборудование запускают под углом 55 градусов по отношению к экватору. Как бы ни старались инженеры, спутники не летают севернее 55-й параллели. Что это значит? Пользоваться системой можно и на Северном полюсе, вот только точность показаний будет значительно ниже.

Российские спутники залетают намного дальше. Преимущества ГЛОНАСС, к примеру, уже оценили в Швеции и Финляндии.

Точность данных

Сегодня российская система определяет месторасположение с погрешностью до 2,8 м. GPS предлагает другие показатели – 1,8 м. Это средние цифры, которые зависят от многих факторов. К примеру, если американские спутники займут неудачное положение, более точной окажется ГЛОНАСС.

Есть отличное решение – использовать сразу две системы! В этом случае точность показаний увеличивается до 1-1,5 м, а вероятность попасть под неудачное положение спутников стремительно снижается.

Двойная навигационная система для экстремальных ситуаций

Для определения места положения необходимо попасть в зону видимости минимум 4-х спутников. В данный момент на орбиту запущены 30 американских и 24 российских.

Конечно, на открытой местности определение координат не вызывает трудностей. Другое дело – высотные застройки или, к примеру, густой лес. Здесь – чем больше спутников, тем лучше. Даже Федеральное агентство связи США планирует задействовать дополнительно ГЛОНАСС для более точного определения координат людей, обратившихся за помощью по 911.