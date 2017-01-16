Дельфины – удивительные животные, которые отличаются поразительным умом и незаурядной сообразительностью от других млекопитающих. История их дружбы с людьми насчитывает примерно две тысячи лет, а различные источники, античные и современные, рассказывают о потрясающем взаимопонимании и взаимовыручке. Сегодня оценить благотворное влияние общения с необычными животными может каждый в оригинальных дельфинариях курортной зоны hotels in Odessa http://odessa.nemohotels.com/en/.

Чем полезна подобная дружба?

Специалисты считают этих сообразительных животных отличными помощниками в борьбе с заболеваниями нервной системы, апатией и стрессом, депрессивным расстройством и серьезными психическими нарушениями. Сегодня в медицине активно развивается направление «дельфинотерапия», которое представляет собой многогранное лечебное воздействие на организм человека. Благодаря ультразвуковым волнам, излучаемым дельфинами, и физическим тренировкам в морской воде происходит массаж всего тела на клеточном уровне, полезные микроэлементы быстрее проникают в ткани. Эта процедура также действует как болеутоляющее. Лечение с помощью ультразвука давно известно медицине, но исследования доказали, что естественные волны гораздо эффективнее механических.

Природная любознательность и общительность дельфинов оказывают на человека уникальное психологическое воздействие. Они тонко чувствуют настроение, а их игривость, доброта и коммуникабельность дают пациентам чувство полной защищенности. Контакт с животными помогает поднять настроение, снять подавленность и прогнать дурные мысли. Особенно полезно общение детям, подвергшимся серьезным стрессам, страдающим церебральным параличом, олигофренией, аутизмом и другими заболеваниями нервной системы.