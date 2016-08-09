Предприятие «КАРБОГЛАСС» специализируется на изготовлении высококачественного поликарбоната. Готовая продукция отвечает всем действующим требованиям. При необходимости завод может предоставить сертификаты и подтверждающую документацию. Кроме того, сотовый поликарбонат стоимость которого невысока, представлен в богатом ассортименте. Благодаря этому клиенты могут заказать именно то, что им требуется.

Несколько слов о предприятии

Завод «КАРБОГЛАСС» работает в данной области уже не первый год. Организация имеет развитую партнерскую сеть на территории России и стран СНГ, что обеспечивает оперативную транспортировку расходных материалов, а также незатруднительную реализацию готовой продукции во многие регионы.

Помимо этого, «КАРБОГЛАСС» осуществляет доставку:

листового пластика;

теплиц;

металлоконструкций;

комплектующих.

Обзор сайта

Специально для своих клиентов компания «КАРБОГЛАСС» подготовила официальный интернет-портал, расположенный по адресу: http://carboglass.ru. Здесь заказчики смогут получить подробные сведения о предприятии и его производственной мощности, а также ознакомиться со всем ассортиментом. Также на сайте имеется прайс-лист с актуальными расценками и форма для оформления заказа в режиме реального времени.

Следует отметить, что филиалы завода «КАРБОГЛАСС» располагаются в Новосибирске, Казани, Смоленске, Тюмени, Екатеринбурге и ряде других городов. Эта особенность упростила процедуру взаимодействия с клиентами. С помощью электронной формы на сайте можно обсудить все подробности непосредственно с представителем компании.

carboglass.ru