Правовыми нормами РФ запрещено оставлять офисную технику на мусорных полигонах, она должна подвергаться переработке. Внутри устройств находятся токсичные вещества или драгоценные металлы, поэтому утилизация оргтехники проводится специализированными компаниями. Организации, предоставляющие такие услуги, должны иметь лицензию.

Порядок действий при утилизации

Сначала аппаратуру привозят в цех для разборки и сортировки. Из нее извлекают радиодетали, содержащие драгоценные металлы (внутри современного электронного оборудования содержатся компоненты из золота, серебра, платины, палладия).

Далее их сортируют и перерабатывают. Сплавы и элементы микросхем направляются на аффинажный завод, на котором из них извлекают драгоценные металлы. Полученный после переработки на предприятии чистый металл поступает в распоряжение Госфонда.

Дополнительно их техники извлекают детали и вещества:

токсичные;

легковоспламеняющиеся;

окисляющиеся.

Их перерабатывают отдельно. Пластиковые и металлические части переплавляют и изготавливают из них новые изделия.

Прием на переработку телефонов, ксероксов, ноутбуков, принтеров, сканеров, аккумуляторов и люминесцентных ламп, а также утилизация компьютеров осуществляются работниками, имеющими профессиональные навыки. Сотрудники должны пройти специальное обучение по программе «Экологическая безопасность при работе с отходами 1-4 класса опасности» и успешно сдать экзамены. Несоблюдение правил и порядка при утилизации приводит к крупным штрафным санкциям. Ведь такие действия законодательством расцениваются как предумышленное загрязнение природы.